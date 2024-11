Parque Ibirapuera fará o maior Natal de São Paulo com árvore de 57 metros

Para o Natal de 2024, o Parque Ibirapuera inaugura a maior árvore de São Paulo, com 57 metros de altura, e oferece uma programação repleta de atrações. O evento começa oficialmente no sábado, dia 30 de novembro, às 20h30. A cerimônia de abertura contará com a participação da Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque Ibirapuera, que dará o ritmo do acendimento da árvore e da chegada do Papai Noel, juntamente com um espetáculo na fonte. A árvore permanecerá acesa diariamente, das 19h30 às 00h. A partir do domingo, dia 1° de dezembro, os visitantes poderão participar de diversas atrações natalinas.

Árvore de Natal do Parque Ibirapuera de 2023 Imagem: Urbia Parques/Divulgação

A expectativa deste ano é receber mais de 2,5 milhões de pessoas até o dia 05 de janeiro de 2025, data em que as celebrações se encerram. A árvore natalina, que contará com 330 mil LEDs, 40 mil flashes com efeito estroboscópico por minuto, além de uma estrutura de 17 toneladas de aço, 57 metros de altura e 18,5 metros de diâmetro.