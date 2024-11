Instituto Cacau Show apresenta musical Teatro Praças das Artes em Barueri

Por: Flávia Viana

O Instituto Cacau Show (ICS) celebrará seus 15 anos de impacto social com o espetáculo musical "Florescer - 15 anos semeando uma educação transformadora", que será realizado no dia 30 de novembro. O evento contará com a participação de aproximadamente 300 educandos e será uma emocionante celebração do trabalho transformador que a instituição tem desenvolvido ao longo de sua trajetória.