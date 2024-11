'O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos', de Márcia Haydée, fecha o ano da SPCD

O Quebra-Nozes no Mundo dos Sonhos, é uma releitura do libreto de E.T.A. Hoffmann (1778-1822) que narra a experiência de dois irmãos em uma noite de Natal especial, quando um boneco quebra-nozes ganha vida e os conduz em uma jornada inesquecível por um reino mágico e dançante. O popular conto natalino, nesta versão de Márcia Haydée, uma das mais importantes artistas do país a fazer carreira na Europa como diretora de dança e primeira-bailarina, traz referências do nosso país, com passagens por mundos da capoeira, do samba, das danças urbanas e claro, do balé clássico. A história, assim como no original de 1892 por Marius Petipa (1818-1910) é conduzida por uma das composições mais famosas de Tchaikovsky (1840-1893), unindo a tradição do balé à inventividade de Márcia.

Das curiosidades: Os irmãos mais impactantes da história dos balés de repertório, apresentam nesta versão uma relação de companheirismo e carinho - além de levarem os nomes dos bailarinos que os interpretam. Drosselmeyer, o padrinho excêntrico de Clara, é um inventor com uma oficina cheia de elementos mágicos, inspirado no avô de Márcia. No Reino das Luzes, eles são levados ao Mundo dos Sonhos e são recebidos por Vega, a estrela mais brilhante da constelação.

"Foi um grande prazer receber esse convite da Inês para montar meu primeiro Quebra-Nozes e o primeiro da Companhia. Depois de tudo que o mundo passou nos últimos tempos, quis trazer um pouco de alegria por meio da arte, em uma versão que traz muito da minha história e com referências ao meu país de origem, que é o Brasil. Quis fazer um Quebra-Nozes brasileiro, assim como somos. Quando cheguei aqui e me reencontrei com esses bailarinos pelos quais tenho tanto carinho, tudo fluiu e a história se construiu na sala de ensaio, a partir deles", afirmou Márcia durante o processo de criação.

"Esta obra é um verdadeiro presente de Natal de Márcia Haydée para todos nós, não apenas o público, mas toda a Companhia. Um trabalho especial, que marcou e elevou a nossa trajetória e nos emociona a cada sessão. Que o público possa sentir toda essa energia e se deixar impactar pela arte e pela dança, para encerrar mais um ano conosco", afirma Inês Bogéa, diretora artística da São Paulo Companhia de Dança.