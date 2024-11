Moema recebe o “Dogs of Rock", evento pet-friendly

Para quem deseja interagir ainda mais com seu pet, o evento oferecerá atividades de agility, que são perfeitas para exercitar os cães de forma divertida e dinâmica. Além disso, haverá a presença do adestrador Fábio Miranda, da Expert Dog, que fará uma palestra sobre adestramento e comportamento animal, para auxiliar os tutores a entenderem melhor como cuidar e se comunicar com seus companheiros de quatro patas.

A música, claro, será um dos grandes destaques. No espaço dedicado da School of Rock Moema, os tutores poderão personalizar seus pets com bandanas estilizadas e transformá-los em verdadeiros astros do rock. Além disso, quem quiser aprender a tocar um instrumento e conhecer a metodologia da School of Rock, poderá aproveitar a ocasião para fazer um Rock Experience no estúdio móvel deles que contará com fones de ouvido, garantindo a diversão dos humanos sem comprometer o conforto canino.

E para encerrar o evento, haverá uma CãoMinhada de Conscientização, que acontecerá às 16h. A ação visa promover a importância da doação de sangue animal, reforçando os pré-requisitos necessários para que os cães se tornem doadores e contribuam para salvar vidas.

O Dogs of Rock também contará com uma feira de adoção, realizada em parceria com a ONG IAPA (Amor em Patas), que busca novos lares para cães resgatados. Essa iniciativa é uma oportunidade única para dar uma nova chance a animais em busca de amor e cuidado.

O evento tem o apoio de IAPA (Instituto Amor em Patas), Dog's Day, Weasy, Vetnil, Zoetis, Soft Dogs e Cats. A realização é da CJ Hub e Tudo em Pauta. O evento será cancelado em caso de chuva.

Sobre a Campanha Patinha Vermelha

A Patinha Vermelha é um movimento em prol da saúde e do bem-estar animal, criado para conscientizar a sociedade sobre os benefícios e a importância da doação de sangue canina.