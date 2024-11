Fotógrafa brasileira na 14ª Feira do Livro de Fotografia em Lisboa

Entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro de 2024, Lisboa se tornará palco de um dos eventos mais esperados do universo da fotografia: a 14ª Feira do Livro de Fotografia, organizada pelo Arquivo Municipal de Lisboa. E a fotógrafa brasileira Malu Mesquita participará do evento.

Imagem: Divulgação

Malu autografará seu livro "Rede de Proteção", obra que se destacou na convocatória "Exposição de Maquetas" e será exibida ao longo da feira. Este livro é uma reflexão sobre as transformações do cotidiano durante a pandemia de COVID-19, explorando, através de suas imagens, as formas de conexão e proteção criadas em tempos desafiadores.