'Até que a Morte nos Enlace' fará temporada pelo interior e litoral de SP

Por: Flávia Viana

A peça "Até que a Morte nos Enlace", do autor Ivan Camargo e dirigida por Jacques Lagoa, foi contemplada pelo edital Proac Difusão e Circulação e promete encantar plateias no interior e litoral de São Paulo. Com estreia marcada para o primeiro semestre de 2025, a montagem levará aos palcos uma história intrigante e envolvente, com um elenco de peso que inclui Vanessa Goulartt, Marta Volpiani, Ernando Tiago e Ricardo Monastero.