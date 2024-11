Tony e Izzy Gordon se apresentam no Dia da Consciência Negra no Blue Note

A noite do dia 20 de novembro, data que é dedicada para o Dia da Consciência Negra, será comandada pelos irmãos Tony Gordon e Izzy Gordon. O primeiro show será às 20h com o espetáculo "Tony Gordon Black and White". Nele, o artista sobe ao palco do Blue Note com o repertório baseado em seu álbum "Black and White", o primeiro trabalho autoral do cantor.

Tony Gordon e Izzy Gordon Imagem: Reprodução/Gabriel Wickbold

Já às 22h30, é a vez da irmã dele comandar o palco da casa com o show "Izzy Gordon canta Rainhas". A apresentação é uma homenagem a mulheres icônicas do cenário musical nacional e internacional. O repertório da artista é formado por clássicos de Elza Soares, Nina Simone, Dona Ivone Lara, Aretha Franklin, Leci Brandão e outros nomes.