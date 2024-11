Na última terça-feira (12), aconteceu a festa de comemoração de 21 anos da Revista Expressão, no espaço Estação Jardim, em Santo André. A revista, conhecida pelas coberturas de festa e eventos, contou com a apresentadora Dani Stolai estrelando a capa. Dani estrela o reality "Super Dani" no programa Amaury Jr., toda as sexta-feiras às 23h na TV Cultura.

Dani Stolai Imagem: Divulgação