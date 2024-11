House of Kardashian: documentário revela segredos da famosa família

"House of Kardashian" reflete o interesse da diretora em registrar o caminho para a fama da matriarca, Kris Jenner, e de seus seis filhos, Kourtney, Kim, Khloé, Rob (frutos de seu casamento com Robert Kardashian), e Kendall e Kylie (frutos de seu relacionamento com Caitlyn Jenner).

De acordo com as palavras de uma das pessoas entrevistadas, "House of Kardashian", é o retrato de "como a família redefiniu o sonho americano". A vida pessoal dos irmãos - especialmente das mulheres - e seus diversos empreendimentos profissionais são mostrados com um grande material de arquivo inédito e analisados por pessoas que prestaram depoimento, sob a ótica de Caitlyn Jenner, enquanto Joe Francis oferece sua versão de como o vídeo íntimo de Kim se tornou público, entre outras revelações impactantes.