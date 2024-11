Como cuidar da energia da casa e criar um ambiente aconchegante

1- Ritual matinal para renovar a energia

Abrir as janelas por pelo menos três horas ao dia é um ótimo primeiro passo para renovar o ar e permitir que a luz natural entre e purifique o ambiente. A música também pode ser uma aliada poderosa: colocar uma playlist que traga boas vibrações ajuda a elevar a energia dos espaços.

2- Organização e aromatização

Manter a casa organizada e perfumada é um gesto de cuidado consigo e com o ambiente. Arrumar a cama logo após ventilar o quarto cria uma sensação de ordem e bem-estar. Para uma atmosfera ainda mais acolhedora, borrifar essências suaves ou usar velas aromáticas perfuma os cômodos e contribui para um clima de tranquilidade.

3- Cuidados com as plantas e a iluminação

Regar as plantas e manter a vegetação bem cuidada é essencial para dar vida e frescor ao lar. As plantas trazem harmonia e vitalidade, além de ajudarem a purificar o ar. Acender uma vela de vez em quando também pode ser um toque especial; o fogo da vela simboliza boas intenções e ajuda a clarear as energias do espaço.