Casa Mestre inaugura espaço com conceito pioneiro para marcenaria e design

"A nova loja não é apenas um espaço de venda, mas um ponto de encontro para profissionais e entusiastas do design e da marcenaria. Nosso objetivo é oferecer um ambiente que inspire, provoque ideias e conecte o cliente com as melhores marcas e soluções do mercado", explica Guilherme Martins, Diretor Geral do Grupo Casa Mestre Marceneiro.