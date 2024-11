Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller reestreiam espetáculo “Brilho Eterno”

O espetáculo "Brilho Eterno", com idealização, direção e encenação de Jorge Farjalla, estreou em 2022 com grande sucesso de público e crítica e agora volta em cartaz de 10 de janeiro a 23 de fevereiro de 2025, no Teatro Bravos, em São Paulo. No elenco estão Reynaldo Gianecchini, Tainá Müller, Wilson de Santos, Renata Brás, Fábio Ventura e Tom Karabachian.

Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller Imagem: Priscila Prade/Divulgação

O trabalho é livremente inspirado no filme "Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças" (2004), estrelado por Jim Carrey e Kate Winslet. A nova temporada do espetáculo celebra os 21 anos do longa. "Brilho Eterno" também festeja a parceria entre Reynaldo Gianecchini e Tainá Müller, iniciada com a série "Bom Dia Verônica", que é sucesso na Netflix.