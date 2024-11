Claudio Lottenberg lança novo livro "Entre a Luz e as Trevas"

Na última quarta-feira (06), aconteceu o lançamento do livro "Entre a Luz e as Trevas", de Claudio Lottenberg, na Livraria da Vila do Shopping JK, em São Paulo. A estreia do livro do presidente da CONIB (Confederação Israelita do Brasil) reuniu mais de 700 pessoas. "Entre a Luz e as Trevas" traz uma visão profunda sobre o embate entre Israel e grupos terroristas.

Marcos Knobel, Claudio Lottenberg e José Goldenberg Imagem: Divulgação

Entre os presentes estiveram a vereadora Cris Monteiro, o ex-chanceler Celso Lafer, o ex-deputado Walter Feldman, o presidente do Einstein, Sidney Klajner e sua esposa Meire, os jornalistas Madeleine Lacsko e Nelson Sirotsky, os empresários Luiz Carlos Trabuco, Salim Mattar e Lucilia Diniz, a influenciadora Carol Maluf, o ex-secretário da saúde Jean Gorinchteyn, os médicos José Goldenberg e Elias Knobel, o Apóstolo Estevam Hernandez e o advogado Daniel Bialski.