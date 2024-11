'Nasci pra ser Dercy' retorna a São Paulo para uma curta temporada

Por: Patricia Alves

Com voz em off de Miguel Falabella e estrelado por Grace Gianoukas, o monólogo "Nasci pra ser Dercy" presta uma homenagem a Dercy Gonçalves, artista que quebrou padrões e trouxe uma representação autêntica da cultura brasileira aos nossos palcos. O monólogo retorna a São Paulo para uma curta temporada, de 10 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025, no Teatro UOL.