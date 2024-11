Marcas de Luxo no Setor Imobiliário: um novo território

O impacto global

Miami emergiu como um epicentro dessa tendência, onde o nome de uma marca se tornou essencial para o sucesso de novos empreendimentos. Globalmente, existem cerca de 700 residências de marcas de luxo em desenvolvimento, com lançamento previsto até 2030. Essas propriedades oferecem não só status, mas também um estilo de vida exclusivo e duradouro. A Porsche Design Tower é um verdadeiro paraíso para os entusiastas de automóveis. O edifício é famoso por seu elevador de carros, que permite aos residentes estacionarem seus veículos diretamente em suas unidades, sem a necessidade de sair do conforto do carro, decorando, assim, sua sala de estar.

Diesel Wynwood Residences Imagem: Reprodução

Desafiando o convencional

A Diesel leva seu espírito rebelde para o coração de Wynwood, em Miami, um dos bairros mais vibrantes e criativos da cidade. As Diesel Wynwood Residences são uma extensão perfeita da filosofia da marca, que sempre desafiou normas e redefiniu estilos. Ao contrário das tradicionais residências de luxo, que geralmente optam por paletas neutras e estéticas polidas, a Diesel aposta em um design arrojado, com uma paleta de cores escuras e tons soturnos que refletem o DNA alternativo da marca. As 129 residências tipo loft variam de $450.000 a $7 milhões.