Roupa Nova encerra turnê de 40 anos em São Paulo

A banda Roupa Nova se despede da turnê, que comemorou os 40 anos de carreira. Com apresentação única em São Paulo, a banda promete uma celebração repleta de sucessos que marcaram gerações. O show está confirmado para o dia 25 de janeiro de 2025, na Vibra São Paulo.

Roupa Nova Imagem: Divulgação

Com uma vasta discografia e hits como "Dona", "Whisky a Go Go", "Coração Pirata", "Linda Demais", entre outras, Cleberson, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho e Fabio Nestares fazem uma retrospectiva de sua carreira.



SERVIÇO

Encerramento - Turnê Roupa Nova 40 anos

Data: 25 de janeiro de 2025

Local: VIBRA São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida



Canais de venda oficiais:

Uhuu.com - com taxa de serviço



Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo - SP.

Horário de funcionamento - segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 15h e das 16h às 19h.

Sábados, domingos e feriados - FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início dos shows.



Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.



Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.