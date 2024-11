Últimas Semanas da exposição "60 Anos da Moda Brasileira"

A exposição também conta com o espaço "DESCOBERTAS", que permitirá que crianças de 3 a 10 anos explorem e criem suas próprias ideias a partir de peças modulares e sistemas de encaixe. A exposição "60 Anos da Moda Brasileira" acontece até 10 de novembro, de quinta a domingo para o público geral, no Museu A CASA do Objeto Brasileiro.