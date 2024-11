Chitãozinho & Xororó estreiam série com acervo de mais de 50 anos

José e Durval, mais conhecidos como Chitãozinho & Xororó, estreiam uma nova série documental no Globoplay, intitulado "'Chitãozinho & Xororó, uma História de Sucesso". Com direção geral de Emília Silveira, os cinco episódios da obra biográfica passeiam pelos mais de 50 anos de carreira dos músicos. Permeado por depoimentos de familiares, amigos, fãs, profissionais e empresários, além de singles clássicos.

Chitãozinho & Xororó Imagem: Fernando Moraes/Divulgação

A série tem como fio condutor uma longa entrevista com a dupla, na qual Chitãozinho e Xororó relembram suas trajetórias ao assistirem momentos marcantes de suas carreiras. Em frente às câmeras, os paranaenses de Astorga abrem suas vidas, desde a infância até os dias de hoje. Entram em cena lembranças, como a convivência com os pais, Dona Araci e Seu Mário, e os irmãos; o início da paixão pela música e o incentivo da família; as descobertas ao embarcarem em turnês com o circo; os percalços pelo caminho para ajudar em casa; a chegada ao estrelato com hits como '60 Dias Apaixonado' e 'Fio de Cabelo'; e vários outros momentos.