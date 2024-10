Raira Machado estrela nova série que fala sobre violência contra a mulher

Por: Flávia Viana

Raira Machado estreou recentemente na série "Estranho Amor", no AXN, vivendo a personagem Branca Lemos. A trama, criada por Ingrid Zavarezzi e Carlos de Andrade, com roteiro de Ingrid Zavarezzi, Inácio Ramos e Vitor de Oliveira, é inspirada em casos reais de violência contra a mulher.

"Estamos trazendo um tema urgente, muito importante de ser debatido. A Branca é uma influencer com um canal de notícias que fala sobre violência contra mulher, mas ela tem uma relação com o poder que ultrapassa os limites da ética. Foi um trabalho muito desafiador pra mim, pois ela se distancia demais de quem eu sou. E em relação à violência contra a mulher, eu acho que essa personagem mexe com as dinâmicas da protagonista, além de se envolver com as histórias com uma certa imoralidade", conta a atriz, também roteirista e dramaturga.