Henry & Klauss protagonizam o maior show da história do ilusionismo

Após 15 anos de história, Henry & Klauss marcam mais uma conquista na carreira: os brasileiros protagonizaram o maior espetáculo já registrado na história do ilusionismo na América Latina. A dupla apresentou o espetáculo "Mestres da Mágica", inspirado na tour "Illusion Show - Uma Jornada Mágica", diante de aproximadamente 8 mil pessoas, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Show "Mestres da Mágica" Imagem: @andersonsmoke/Divulgação

Gravado para um especial que será lançado em breve no Disney+, a apresentação utilizou tecnologia de ponta e muita interatividade, com números mágicos que incluem levitação, teletransporte e escapismo. "Estamos emocionados em levar a mágica a um novo nível e criar momentos que permanecerão na memória de todos. Este espetáculo é uma celebração da arte do ilusionismo e do poder da imaginação. Este é um marco muito importante para nós e o entretenimento brasileiro", afirmaram os artistas.