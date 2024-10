Aline Cunha: Uma nova jornada pelo teatro musical

Cena de "Hairspray" Imagem: João Caldas/Divulgação

Início na Música

A paixão pela música começou cedo para Aline, ainda nas festas de família, e foi nos concursos de karaokê que ela percebeu o potencial de sua voz. "Eu sempre gostei de cantar, e em casa fazíamos festas de karaokê. Meu pai e eu éramos parceiros ou concorrentes nesses concursos. Em um deles, fui convidada para participar da Orquestra de Boca, um grupo onde atuei como garçonete cantora. Foi ali que comecei a entender o poder da música em minha vida", conta Aline.

A conquista no concurso internacional de karaokê no Japão, em 2019, foi um marco importante. Para Aline, a experiência trouxe confiança e novas perspectivas: "Ganhar aquele concurso e representar o Brasil no Japão foi uma das melhores experiências da minha vida. Ver o nível de talento ao redor do mundo foi inspirador e me fez valorizar ainda mais a música".

Transição para o Teatro Musical

Mesmo com uma formação em gastronomia, Aline decidiu seguir sua paixão pela música e pelo teatro, e passou a se dedicar integralmente à Arte em 2022. "Eu trabalhava em gastronomia, mas nunca me distanciei da música. Quando a oportunidade de entrar no teatro musical apareceu, eu sabia que precisava tentar. Não queria olhar para trás e me perguntar como teria sido se eu não tivesse aceitado esse desafio", reflete.

Sua estreia nos palcos aconteceu com o musical "Se Essa Lua Fosse Minha", um espetáculo que guarda um lugar especial em seu coração. "Foi o primeiro espetáculo que meu pai conseguiu me ver antes de falecer. A obra desbloqueou minha entrada no teatro musical e me ensinou muito sobre amor e cultura brasileira."