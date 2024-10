Mônica Carvalho estrela novo filme "Estranhos na Noite"

Gravações de "Estranhos na Noite" Imagem: Divulgação

"Este ano foi um marco para mim no cinema, e meu desejo de criar e explorar novos horizontes só se intensificou. Em 'Licença para Enlouquecer' e 'A Banda', tive a oportunidade de não só atuar, mas também produzir e escrever, o que me aproximou ainda mais dos bastidores e do processo criativo do cinema", diz Mônica. O filme está em fase de gravação e, por enquanto, ainda não há uma data de estreia confirmada.