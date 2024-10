Você sabia? - Premiações

- Existem mais de 10 mil pessoas ligadas à indústria do cinema, sendo cerca de 9.500 membros ativos que votam no Oscar.

- O primeiro Oscar de Melhor Ator foi para Emil Jannings em 1929 por seus filmes The Way of All Flesh e The Last Command. Ele não apareceu para recebê-lo.

- A cerimônia do Oscar mais longa da história foi em 2002, com uma duração total de 4 horas e 23 minutos