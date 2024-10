Marcelo de Carvalho ataca ministro italiano e protesta nas redes sociais

O empresário e sócio-fundador da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, detonou o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o apresentador, que tem cidadania ítalo-brasileira, manifestou sua indignação contra o projeto de lei apresentado por Tajani, que propõe acabar com o direito dos descendentes italianos serem reconhecidos como cidadãos italianos alterando o princípio atual que concede cidadania com base na ascendência familiar.

Marcelo de Carvalho Imagem: Reprodução

Carvalho expressou sua insatisfação com a medida, em defesa dos mais de 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil. "Pela lei atual, quem tem ascendência italiana pode obter a cidadania. Quase um milhão de ítalo-brasileiros já têm sua cidadania e seus filhos e descendentes podem ter também. O ministro quer mudar isso, restringindo o direito apenas para aqueles que estudarem por dez anos na Itália ou para filhos de italianos natos, residentes no país. Se você já tem a cidadania italiana, não poderá transmiti-la ao seu filho", destacou.