Shopping recebe Banco de Perucas Móvel ao lado da Turma da Mônica

No próximo dia 18 de outubro, o Shopping SP Market, na zona Sul, recebe o Banco de Perucas Móvel da ONG Cabelegria, com a missão de cortar e arrecadar cabelos para confeccionar e distribuir gratuitamente perucas para pacientes com câncer. Neste dia, a Turma da Mônica também faz parte desse grande encontro.

O Banco fica estacionado na entrada do empreendimento, próximo ao Hello Park, das 11h às 19h, e disponível também para receber cabelos já cortados para doações, não sendo necessário cortar no local. A ação social integra a programação do Outubro Rosa do shopping, que já iniciou com a iluminação da fachada na cor da campanha, com o objetivo de impactar e aumentar a visibilidade da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.