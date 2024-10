Galeria Renato Aguiar apresenta a Feirinha do Produtor

Brasilidade e elementos tropicais são as inspirações da feirinha do produtor que acontece nos dias 18 e 19 de outubro, na Galeria Renato Aguiar. Quem passar por lá vai poder encontrar produtos como mel e derivados, queijos e laticínios, café, cachaças, balas e nuts artesanais, chocolates, sabonetes e papelaria, tudo com uma pegada orgânica, artesanal e de alta qualidade.

capa Imagem: Divulgação

SERVIÇO

Feirinha do Produtor

Sexta feira, dia 18/10

Das 16h às 20h

Sábado, dia 19/10

Das 9h às 14h

Alameda Lorena, 1852- Jardins- SP

Tel.: (11) 97339-4433