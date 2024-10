Estreia do curta com Alex Slama, Jarbas Homem de Mello e Herbert Richers Jr

No próximo sábado (12) acontece a estreia do curta-metragem SLATE. Com Alex Slama como protagonista, o filme também conta com participações especiais de Jarbas Homem de Mello e Herbert Richers Jr.

SLATE Imagem: Divulgação

O evento acontecerá na Casa Slamb e, antes da exibição, os convidados poderão aproveitar uma exposição imersiva sobre o tema do filme, que complementa a narrativa visual e oferece uma experiência imersiva.