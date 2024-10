Antonio Pitanga lança o filme 'Malês' ao lado dos filhos Camila e Rocco

Na última quinta-feira (10), o ator e diretor Antonio Pitanga estreou o seu filme "Malês" no Festival do Rio. A sessão de gala aconteceu no Cine Odeon - CCLSR e recebeu os filhos de Antonio, Camila Pitanga, Rocco Pitanga, e nomes como Lázaro Ramos, Benedita da Silva, Maju Coutinho, Kiko Mascarenhas, entre outros.

Camila Pitanga, Antonio Pitanga e Antônia Peixoto Imagem: Cláudio Andrade/Divulgação

O filme se passa em 1835 e fala sobre a Revolta dos Malês, um levante feito por centenas de escravizados em Salvador e que entrou para a história afro-brasileira. A trama escrita por Manuela Dias, que também esteve no Odeon, aborda o momento histórico a partir da trajetória de um casal de negros muçulmanos escravizados. "Estou há 26 anos para fazer esse filme. É exatamente a vigésima sexta edição do Festival do Rio. Acho que aqui é o lugar ideal, me sinto em casa", diz Antonio.