Arquiteto brasileiro conquista categoria especial do Prêmio ADUS LATAM

O Prêmio de Arquitetura e Design Urbano Sustentáveis ADUS LATAM 2023/2024, organizado pela Saint-Gobain, companhia de construção leve e sustentável, aconteceu na última quarta-feira (02), no Salão Dourado do Teatro Colón, em Buenos Aires. Aos 88 anos, o paulistano Décio Tozzi foi o vencedor da edição na categoria Trajetória e foi aplaudido por mais de 200 pessoas durante a cerimônia. Autor de projetos como a Escola Jardim Ipê e o Parque Villa Lobos, com estruturas como seu Orquidário e sua Ilha Musical, Tozzi é considerado um mestre na tradução de plasticidade a partir dos elementos de luz, espaço e matéria em seus trabalhos.

Marco Corrales, Gabriela Carrillo, Felipe Assadi, Josep Ferrando, Javier Gimeno, Nicolas Capodónico, Marcelo Daza e Mariano Bó Imagem: Divulgação

O CEO da Saint-Gobain para a América Latina, Javier Gimeno, destacou a importância da trajetória de Décio Tozzi como uma referência para a arquitetura latino-americana. "A obra de Tozzi transcende fronteiras, sendo um exemplo de inovação, arte e sustentabilidade. Seu trabalho reflete o compromisso com o desenvolvimento de projetos que integram harmoniosamente o ambiente natural e o construído com a ocupação social e o entorno, e, assim, inspiram toda uma nova geração de arquitetos em nossa região. Celebrar sua trajetória com o Prêmio ADUS LATAM é reconhecer sua contribuição duradoura para a arquitetura no Brasil e além", afirmou Gimeno.