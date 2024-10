A Fiocruz concederá à atriz Zezé Motta a sua mais alta honraria, o título de doutora honoris causa por sua luta antirracista e contribuição decisiva à cultura brasileira. A cerimônia será realizada dia 31 de outubro no auditório do Museu da Vida Fiocruz, em Manguinhos, no Rio. Aos 80 anos, Zezé acumula 55 anos de carreira, mais de 70 filmes, incontáveis projetos na televisão e 14 discos lançados.

Zezé Motta Imagem: Reprodução