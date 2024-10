Sodiê Doces lança produtos em homenagem aos 85 anos do Batman

A Sodiê Doces, maior rede de bolos artesanais do país, se junta à Warner para celebrar os 85 anos do Batman. O herói da DC é um dos mais famosos do mundo, seja nos quadrinhos ou nos cinemas.

Imagem: Divulgação

Pelo período de três meses, as mais de 375 lojas da Sodiê no país vão comercializar os bolos do Batman (Brigadeiro) e da Mulher-Maravilha (Frutas Vermelhas), ambos personalizados. A ação será Compre e Ganhe: a cada um quilo de cada bolo, o cliente ganha um copo colecionável exclusivo da Liga da Justiça.