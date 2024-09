Artistas e atletas se reúnem no "Desfile Solidário"

A 25ª edição do "Desfile Solidário" da Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa (CACCST) aconteceu neste último sábado (28), no Rio de Janeiro. O desfile também contou com a presença dos nadadores Brandonn Almeida e Bruce Hanson, e da ex-BBB Fran Grossi. No evento, os jovens assistidos pela CACCST desfilaram na luta pela vida para vencer a Neoplasia.

Ator Maurício Mattar e os jovens assistidos pela CACCST no 25º Desfile Solidário Imagem: Divulgação

O evento acontece duas vezes por ano, sendo um em cada semestre, com o objetivo de arrecadar doações de qualquer valor para a CACCST a fim de manter o funcionamento da casa. Também são aceitos itens como alimentos, materiais de limpeza, cestas básicas e produtos de apoio nutricional. As doações podem ser enviadas diretamente para a instituição na Rua Santos Rodrigues, 60, Estácio, Rio de Janeiro, ou via Pix através da chave 04.158.233/0001-78 (CNPJ).