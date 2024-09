Tammy Faye e Louis Armstrong ganham novos musicais na Broadway

A Wonderful World: The Louis Armstrong Musical Imagem: The Broadway Collection

"A Wonderful World: The Louis Armstrong Musical" estreia no lendário Studio 54. Com o vencedor do Tony Award James Monroe Iglehart no papel principal, este musical segue a vida e os amores de Armstrong, acompanhados por seus sucessos atemporais, como "What a Wonderful World". A estreia será dia 11 de novembro.