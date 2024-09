Projeto usará aeronaves particulares para transporte de órgãos para doação

A assinatura do programa foi feita em parceria com o Instituto Brasileiro de Aviação (IBA) e não terá custos aos cofres públicos. O IBA será responsável por selecionar os proprietários das aeronaves que possam doar horas de voo para o TransplantAR. Assim, a Central de Transplantes acionará o IBA quando as equipes ou hospitais precisarem de apoio aéreo para realizarem o deslocamento até o local onde se encontra o potencial doador.

Imagem: Divulgação