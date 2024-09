Confira os filmes brasileiros pré-selecionados para concorrer ao Oscar 2025

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou na tarde desta segunda-feira (16) a lista com os seis longas-metragens escolhidos pela comissão de seleção para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na 97ª Premiação Anual promovida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Oscar 2025.

Imagem: Divulgação

Ao todo, foram 12 longas-metragens inscritos e habilitados a concorrer à vaga e a eleição será realizada em dois turnos. No dia 23 de setembro, segunda-feira, será escolhido, entre os seis pré-selecionados, o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar®️ 2025. O filme escolhido será divulgado por meio de release para a imprensa e nas redes sociais da Academia Brasileira de Cinema.