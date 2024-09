Desfiles na NYFW celebram a moda brasileira

Por Tamara Lorenzoni, Mestre em Gestão de Marcas de Luxo

Na última edição da New York Fashion Week, a PatBo, liderada por Patrícia Bonaldi, consolidou seu lugar como referência global no mercado da moda com a coleção "Ethereal", inspirada na transformação e leveza das borboletas a marca trouxe para as passarelas uma perfeita fusão entre o sofisticado e o tropical, elementos que formam a espinha dorsal do luxo made in Brazil.

Como única marca brasileira a integrar o calendário oficial da NYFW e do CFDA (Council of Fashion Designers of America), a PatBo reafirma seu espaço através do compromisso com a exclusividade e a artesania impecável das bordadeiras, pilares essenciais do luxo.