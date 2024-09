Bibiana Paranhos lança 'Celebration Bride'

O evento vai contar a história dos casamentos do período Vitoriano aos dias de hoje. A Mostra ainda conta com uma programação de talks com grandes nomes do mercado de casamentos e a participação de Rivka, que lança agora sua marca de aluguel de roupas de luxo para eventos de casamento, trazendo o mesmo conceito de luxo existente no exterior para o Brasil.

SERVIÇO

CELEBRATION BRIDE

DATA: 29 de outubro de 2024

ROSEWOOD HOTEL

R. Itapeva, 435 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01332-000