Sandra De Sá & Izzy Gordon no projeto Encontros Históricos na Sala SP

Acompanhada da São Paulo Big Band, o conjunto residente do projeto, Sandra De Sá & Izzy Gordon interpretam composições autorais na Sala São Paulo neste sábado (14), a partir das 21h. Em 2024, a Sala São Paulo traz para seu palco mais uma temporada da série Encontros Históricos. Após quatro edições recebendo grandes nomes da nossa música popular acompanhados da Brasil Jazz Sinfônica, entre 2020 e 2023, a atual safra de concertos conta com novidades: formado por 20 músicos brasileiros, o grupo instrumental São Paulo Big Band é agora o residente do projeto.

Sandra De Sá e Izzy Gordon Imagem: Reprodução

Todos os concertos da série têm transmissão ao vivo no canal oficial da Sala São Paulo no YouTube. "Em 2024, na quinta edição dos Encontros Históricos na Sala São Paulo, seguimos recebendo grandes ícones da MPB no palco da Sala São Paulo. Como novidade, temos a alegria de dar as boas-vindas à São Paulo Big Band, que acompanhará os artistas convidados. Um grupo instrumental criado em 2021 e que tem despontado no cenário brasileiro. Com isso, promoveremos uma nova experiência artística ao público", afirma Marcelo Lopes, Diretor Executivo da Fundação Osesp - instituição idealizadora do projeto e responsável pela gestão da Sala São Paulo.