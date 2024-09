Dearo e Manu farão a abertura da Bienal Internacional do Livro de São Paulo

SERVIÇO

Evento: 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Data: 06 a 15 de setembro de 2024

Abertura com Dearo e Manu

Data: 06 de setembro de 2024 - sexta-feira

Horário: 11h

Local: Arena Cultural no Distrito Anhembi

Endereço: Avenida Olavo Fontoura no. 1209 - Santana - SP

Sessão de Autógrafos - Dearo e Manu

Data: 06 de setembro de 2024 - sexta-feira

Horário: das 12h às 14h

Local: Arena Cultural Paper Excellence

Ingressos: Fever UP