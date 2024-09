Premiado musical 'A Cor Púrpura' retorna com temporadas no RJ e SP

"A Cor Púrpura, o musical", apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Bradesco Seguros, está de volta aos palcos. Com texto de Marsha Norman e músicas de Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray, a produção, baseada no romance homônimo de Alice Walker, que também foi adaptado para o cinema em 1985 por Steven Spielberg, estreou no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, dia 28 de agosto, onde fica em temporada até 22 de setembro, seguindo para uma curta temporada em São Paulo, no Teatro Liberdade, de 27 de setembro a 20 de outubro.

Cena da temporada anterior de "A Cor Púrpura" Imagem: Rafael Nogueira/Divulgação

Acumulando elogios de público e crítica desde setembro de 2019, quando fez sua estreia, a produção retorna ao cartaz após bem-sucedidas temporadas anteriores - três no Rio de Janeiro e três em São Paulo - anunciando novidades no elenco, agora encabeçado por Suzana Santana no papel de Celie, Lola Borges como Nettie, Aline Serra como Shug e Wladimir Pinheiro como Mister, que se unem a outros personagens vividos por Leandro Vieira, Erika Affonso, Samuel Conzé, Maju Tatagiba, Claudia Noemi, Hannah Lima, Vall Coutinho, André Sigom, Cesar Rocafi, Renato Caetano, Leonardo de Araújo, Rodrigo Fernando e Chelle.