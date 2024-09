Mulheres são homenageadas na Bienal do Livro

Embora a Editora Leader trabalhe com publicações para homens e mulheres, este ano a homenagem será dedicada a elas, com a reunião de mais de 1000 mulheres coautoras em uma única data: 8 de setembro. "Nós valorizamos a essência da mulher para que elas não deixem de publicar, para que possam acreditar umas nas outras, sem se autossabotar diante de tantos obstáculos e julgamentos do dia a dia. Aqui, mais do que nunca, ninguém larga a mão de ninguém, e já provamos isso em diversas obras que produzimos com mulheres como estrelas de áreas distintas e tão permeadas por homens", comenta a executiva, precursora do Selo Editorial Série Mulheres, registrado em mais de 182 países há dez anos.

Especialista em Projetos Educacionais e Organizacionais, estudante e curiosa há 19 anos da psicanálise, Andreia Roma ainda é autora de obras de destaque, como "Sou Coach e Agora" e "Como Transformar suas Ideias em um Livro", best-sellers no mercado editorial, além de ser idealizadora de várias coleções de livros no Mundo Corporativo, valorizando profissionais exemplares e inspiradores. "É preciso sempre valorizar a interação com o livro, para que qualquer homem, criança, mulher, adolescente, ser humano novo ou maduro, possa vivenciar e resgatar a magia de ler e contar sua história. Se eu conseguir fazer com que as pessoas possam refletir com isso, estou satisfeita. Esse é meu propósito de vida e meu objetivo nesta Bienal".

Dentre os lançamentos da empresa estão títulos com temas atuais e pertinentes como o "Mãe de Autista - Meu filho é autista, e agora?", de Cintia Castro, psicanalista, terapeuta e especialista em linguagem corporal; "Eneagrama Burnout: um caminho para uma vida mais leve no trabalho" de Marco Meda (especialista em Eneagrama) e Marcela Rezende (Executiva que superou o Burnout); "Inteligência emocional na prática para crianças e adultos": de Michelle Sampaio e Sabrina Mello ensinam como pais podem trabalhar a inteligência emocional na criança aplicada ao dia a dia; "Medicina: está tudo errado: descubra antes de adoecer" do médico cardiologista Dr. Manoel Fernandes e "Ela Salvou minha Vida": história de superação após tentativa de suicídio de Eduardo Sacchiero, ex-maquiador de Hebe Camargo contando bastidores da televisão e porque a apresentadora salvou sua vida em segredo; dentre muitos outros títulos que vão desde publicações convencionais até planner e cards (livros em formato de jogos).