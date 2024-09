Dorival Caymmi, também pintor

Nem todos sabem que o grande compositor brasileiro Dorival Caymmi também foi pintor. Assim como em suas composições, voltava-se a temas como o mar, as baianas, mulheres e os coqueiros em suas pinturas. Suas telas e desenhos não foram fruto de uma carreira, e sim de uma paixão pelas artes plásticas. Apaixonado pelo impressionismo, em especial o pós-impressionista francês Paul Cézanne, Caymmi pintou a Bahia que cantava em suas letras. Além das paisagens e personagens, fez autorretratos.

Dorival Caymmi Imagem: Divulgação

"Ele pinta desde garoto, tinha técnica. Guardamos telas suas desde os anos 1940 Futuramente, devemos fazer uma exposição com alguns de seus óleos", comenta Danilo Caymmi. Na memória do filho, Dorival sempre foi interessado em pintura. Em São Paulo, ele se recorda de acompanhar o pai em visitas aos ateliês de Clóvis Graciano e de Francisco Rebolo. "Frequentei com ele também o estúdio de Portinari, por quem ele foi muito influenciado." As ilustrações em cartaz agora em São Paulo acabam de passar por uma mostra no Teatro Castro Alves, em Salvador, e devem seguir para o Rio de Janeiro. Foram feitas sob encomenda, a pedido do cantor Hermínio Bello de Carvalho, em 1984.