D&D Shopping realiza Feira de Adoção com animais resgatados do RS

Grande parte dos animais foram resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul, tratados em São Paulo e aguardam por um novo lar durante o evento

No próximo dia 31 de agosto, sábado, o D&D Shopping realizará uma feira de adoção em parceria com a Ampara Animal, em comemoração aos 14 anos de dedicação da instituição ao bem-estar animal. O evento, além de marcar o aniversário da Ampara, destaca um propósito ainda mais especial: dar uma nova chance a cães resgatados das recentes enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.