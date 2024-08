Titãs voltam a São Paulo com novo show

Este ano, os Titãs gravaram em São Paulo o programa "Titãs Microfonado", no Estúdio Midas, em uma releitura intimista de alguns de seus sucessos, além de canções do recente álbum Olho Furta-cor, com a presença dos convidados Ney Matogrosso, Preta Gil, Lenine, Vitor Kley, Major RD e Cys Mendes.

Aproveitando o ensejo dessa gravação, Tony Belloto, Branco Mello e Sérgio Britto chegam a São Paulo, buscando uma reaproximação mais íntima com seu público, depois da apoteótica turnê Titãs Encontro. "Depois do grande sucesso do Encontro, sentimos necessidade de reencontrar nosso público em teatros e voltar a tocar algumas canções importantes que ficaram de fora da turnê com os ex-integrantes", diz Tony Bellotto.