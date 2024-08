Vanessa da Mata celebra a vida e trajetória de Clara Nunes em musical

Clara Nunes, uma das maiores cantoras do país, é celebrada em todo sua brasilidade e talento. Vanessa da Mata dá vida a Clara Nunes em musical que conta a trajetória da intérprete que escreveu seu nome na história da música popular brasileira através do samba e também da devoção de sua religiosidade. A história também aborda a amizade da cantora com a diretora Bibi Ferreira.

Imagem: Reprodução

O espetáculo "Clara Nunes, A Tal Guerreira" é uma grande celebração. Pouca gente sabe, mas ela foi a primeira profissional feminina a ter status célebre de venda de discos no país, sendo respeitada por um feito de tamanha grandiosidade. Desde o continente africano até uma cidade no interior do Brasil, em Minas Gerais, os povos se fundem para contar e cantar a vida de nossa eterna sabiá.