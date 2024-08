Esta foto traz uma recordação neste momento de tristeza. Participei, com Ana Paula Padrão, do famoso jogo dos pontinhos com Silvio Santos e fui o único a não acertar nenhuma pergunta. E ele ria muito quando falava dessa minha participação. "Você foi o único. Não acertou nenhuma" A recordação não é do meu fiasco mas de suas gargalhadas brincalhonas que não ouviremos mais. Que Deus o tenha.

Imagem: Reprodução