Obra de Chico Buarque inspira novo musical

Ao longo das últimas seis décadas, Chico Buarque construiu uma obra marcante através de centenas de canções, álbuns, livros e espetáculos teatrais. O musical "Nossa História com Chico Buarque" nasce do desafio de contar um enredo original, concebido sob a inspiração das obras do cantor.

Imagem: Annelize Tozetto/Divulgação

Com estreia marcada para 29 de agosto no Teatro Riachuelo Rio, o espetáculo se passa em três momentos: 1968, 1989 e 2022, quando, respectivamente, o país atravessava a pior fase da Ditadura Militar, logo após vem o período da redemocratização e chega na fase final, depois da pandemia e de uma nova ruptura democrática. Enquanto os conflitos, paixões, encontros e desencontros das personagens se desenrolam no palco, mais de 50 canções e trechos de composições de Chico Buarque se embaralham com os diálogos.