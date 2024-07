Belo é a atração principal da festa Ginga

Um dos maiores nomes do pagode, Belo, é a atração principal no encerramento da festa Ginga neste sábado (13). Conhecida por acontecer nos dias de jogos do Brasil, e este ano, durante a Copa América, a transmissão da festa Ginga conta com um telão no Clube Espéria, e após os jogos, acontecem os shows de samba, pagode, funk, sertanejo e pop.

Imagem: Divulgação

Após a desclassificação do Brasil, neste sábado (13), os fãs não terão o jogo para assistir, mas curtirão o encerramento da Ginga ao som de Belo, Cartel do Samba, Fun7m Fodassy, Cool Keedz e Dj Will. Os ingressos para o evento estão disponíveis no site oficial da Ginga e a despedida promete uma experiência única para os fãs de música.