Miss Brasil Terra acontecerá no final de agosto

Desde que assumiu a franquia do Miss Brasil Terra há dois anos, Marcelo Riformato tem se destacado no mundo dos concursos de beleza e do entretenimento. Apaixonado pela preservação do meio ambiente, ele encontrou no Miss Brasil Terra uma plataforma para unir beleza e propósito.

Marcelo Riformato, Morgana Carlos e Flávia Cavalcante Imagem: Divulgação

A noite final acontecerá no dia 30 de agosto no palco do WTC Sheraton em São Paulo e será apresentado por Leila Schuster e Flávia Cavalcante, ambas jornalistas e Miss Brasil 93 e 89/90, respectivamente. Além de um concurso de beleza, o Miss Brasil Terra é um movimento que promove a preservação da flora e fauna. A vencedora, além de receber prêmios em dinheiro, representará o Brasil no Miss Earth.