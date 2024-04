Relançamento de marca de joias reúne misses em São Paulo

Teresa Santos Imagem: Alex Avelan/Divulgação

"Estou animada em poder exercer um outro lado meu, entrando em contato com a minha criatividade e me conectando com pessoas, acredito que empreender é se conectar com pessoas também. A Stela Brazil veio com um propósito de conectar mulheres, e eu amo isso", continuou. Teresa Santos é cearense. Ela ganhou o Miss Brasil em 2021 e representou o país no Miss Universo em cerimônia realizada em Israel. Ela é estudante de psicologia, modelo e empreendedora.